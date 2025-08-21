Bombero podría perder la vista tras explosión en silo en Santa Cruz

Un bombero se encuentra en riesgo de perder la visión luego de resultar gravemente herido durante la explosión de un silo en un silo de una empresa maderera del Parque Industrial, en la zona del Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra.

Los heridos

En total, cuatro bomberos resultaron lesionados mientras trabajaban en el enfriamiento de un cilindro de aproximadamente 30 metros de altura cargado con aserrín. El colapso del silo generó la explosión que los alcanzó directamente.

Los afectados fueron trasladados a la Caja Nacional de Salud y a la clínica Figueroa. Sus diagnósticos son los siguientes:

Sgto. Abel Isaac Chillca Marca: Quemaduras de segundo grado en rostro y extremidades superiores.

Quemaduras de segundo grado en rostro y extremidades superiores. Sgto. 1ro Ronald Rodrigo Quelca Batista: Quemaduras de primer grado en rostro y extremidades superiores.

Quemaduras de primer grado en rostro y extremidades superiores. Subtte. José Luis Molina Condori: Quemaduras de segundo grado en extremidades superiores.

Quemaduras de segundo grado en extremidades superiores. Sgto. Cristian Galarza Espinoza: Quemaduras de primer grado en el rostro.

El caso más delicado es el de un efectivo que presenta lesiones severas en el rostro y los ojos, con riesgo de perder la vista.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que se investigan las causas del accidente y no se descarta la aplicación de sanciones por negligencia si se determina que la empresa no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad industrial.

El hecho ocurrió por el sexto anillo de la avenida Mutualista, en inmediaciones del Cambódromo.

Mira la programación en Red Uno Play