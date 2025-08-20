Salvó a una menor de ser abusada y fue asesinado de un disparo en Yapacaní; investigan el hecho

Un hombre fue asesinado con un disparo luego de intervenir en defensa de una menor que habría estado en situación de riesgo. El hecho ocurrió en la comunidad Boquerón Zamora, a unos 160 kilómetros del municipio de Yapacaní, en el norte de Santa Cruz.

El presunto autor del crimen fue identificado como Eduardo Impa Janco, de 57 años, quien se encuentra prófugo.

De acuerdo con el informe del coronel Efraín Gutiérrez, comandante de la Policía de Yapacaní, la víctima, Epifanio Aguayo Sardán, de 45 años, escuchó los gritos de auxilio de una vecina y acudió en su defensa. El sujeto (Impa) habría intentado abusar de la adolescente, pero gracias a la intervención de Epifanio, la menor logró ser liberada.

Cuando ambos se dirigían hacia el pueblo en motocicleta para pedir ayuda, fueron alcanzados por el agresor armado con una escopeta. “El señor Impa los persiguió en otra motocicleta, los golpeó con la cacha del arma y, tras derribar a Epifanio, le disparó en el rostro, provocándole la muerte en el lugar”, relató Gutiérrez.

El sujeto intentó luego llevarse a la adolescente maniatada, pero la menor logró escapar y llegar a su casa para alertar a su madre de lo sucedido.

Las autoridades confirmaron que el agresor continúa prófugo y desplegaron operativos de búsqueda en la zona.

