¡Terrible! Discutió con un hombre por un cigarrillo y fue asesinado a puñaladas

El hecho se registró en el barrio Los Silos, de la localidad de General San Martín, Argentina, donde un joven de 29 años discutió con otro por un cigarrillo y fue asesinado a puñaladas.

Vecinos de la zona denunciaron la presencia de una persona en medio de la vía pública, tras la llegada de la Policía, el hombre herido, fue trasladado hasta un centro de asistencia médica, sin embargo, llegó ya sin signos vitales.

Poco después de iniciado el proceso de investigación, un hombre de 36 años fue aprehendido por la Policía, el mismo tenía manchas de sangre en la ropa y el rostro, además, presentaba varias lesiones en un brazo, la cabeza y la nariz.

El aprehendido, también tenía un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros en su poder, por lo que fue relacionado con el crimen.

El sospechoso contó que mientras estaba cerca de la cancha del barrio, la víctima se acercó y le pidió un cigarrillo. Como él se negó, comenzó a atacarlo a golpes. En ese contexto, según declaró, se defendió y lo apuñaló. Tras ello, se fue caminando de la zona.

