¿Vuelve a subir el precio del pollo? Comerciantes hablan de un nuevo incremento y lamentan pocas ventas

Comerciantes de los diferentes centros de abasto expresaron su preocupación por el precio de la carne de pollo, y es que aseguran que en los últimos días han sufrido incrementos que provocaron baja venta del producto.

“En sí el precio del pollo está a 23, pero yo estoy vendiendo 22.50 con menudo y sin menudo sale 23.50”, dice una de las comerciantes del mercado Calatayud de Cochabamba.

Indicaron que este fin de semana recibieron el producto con un incremento en el precio, y que fue de manera sorpresiva.

“Para hoy día sorpresivamente, estamos muy preocupados, el pollo ayer lo suben, hoy día lo vuelven a subir, justamente no sé por qué, no hay autoridad que regule el precio del pollo y estamos preocupados”, señala otra de las comerciantes.

En tanto, en los mercados de la ciudad de Santa Cruz, también se registra un leve incremento, y el kilo de la carne de pollo se puede encontrar en Bs. 22.

Por otra parte, comerciantes también señalaron que el incremento no solo se da en la carne de pollo, sino también en la de res, el cual varía, dependiendo al corte de preferencia de la ama de casa.

