TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Santa Cruz Doble asesinato

17ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Indignante! Turista utilizó el mástil de una bandera nacional para realizar un baile sensual [Video]

La mujer ahora es procesada y podría ser encarcelada por ofender valores nacionales.

Silvia Sanchez

23/08/2025 15:42

Imagen captura RR.SS.
Turquía

Escuchar esta nota

El hecho fue calificado como un acto indignante, y muestra el momento en que una turista extranjera, realiza una rutina de pole dance, en el mástil de la bandera nacional de Turquía, en una colina de Uchisar, en la región de Capadocia, según informó la Oficina del Gobernador de la provincia de Nevsehir.

El accionar de la turista fue difundido en redes sociales, lo que llevó a la Fiscalía de Nevsehir a iniciar un proceso de investigación por una grave ofensa a los valores morales y símbolos nacionales del país.

El condenable hecho se conoció luego de la difusión en redes sociales de un video de 12 segundos en el que se observa a una mujer, vestida con leggings azules y una camiseta blanca, ejecutando maniobras de pole dance utilizando el mástil que sostiene la bandera nacional.

La identidad, nacionalidad y edad de la mujer no fue divulgada y autoridades informaron que sus actos se constituyen en una falta de respeto hacia la bandera turca, con penas de hasta tres años de prisión, por otra parte, la normativa del país, castiga las expresiones que insulten la identidad o nación turca, así como a sus instituciones o figuras históricas, con penas de hasta dos años de prisión.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD