¡Indignante! Turista utilizó el mástil de una bandera nacional para realizar un baile sensual [Video]

El hecho fue calificado como un acto indignante, y muestra el momento en que una turista extranjera, realiza una rutina de pole dance, en el mástil de la bandera nacional de Turquía, en una colina de Uchisar, en la región de Capadocia, según informó la Oficina del Gobernador de la provincia de Nevsehir.

El accionar de la turista fue difundido en redes sociales, lo que llevó a la Fiscalía de Nevsehir a iniciar un proceso de investigación por una grave ofensa a los valores morales y símbolos nacionales del país.

El condenable hecho se conoció luego de la difusión en redes sociales de un video de 12 segundos en el que se observa a una mujer, vestida con leggings azules y una camiseta blanca, ejecutando maniobras de pole dance utilizando el mástil que sostiene la bandera nacional.

La identidad, nacionalidad y edad de la mujer no fue divulgada y autoridades informaron que sus actos se constituyen en una falta de respeto hacia la bandera turca, con penas de hasta tres años de prisión, por otra parte, la normativa del país, castiga las expresiones que insulten la identidad o nación turca, así como a sus instituciones o figuras históricas, con penas de hasta dos años de prisión.

Video:

