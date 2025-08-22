¿No votaste? Conoce los requisitos para el certificado de impedimento

Corre el plazo para aquellas personas que no emitieron su voto en las Elecciones Generales, y puedan acceder a un certificado de impedimento, necesario para ciertos trámites administrativos.

A partir del 18 de agosto, las personas que no pudieron votar, tienen 30 días para poder realizar el trámite y a continuación, te damos a conocer los requisitos necesarios para este fin.

Requisitos

Por motivo de viaje: deben presentar la fotocopia de cédula de identidad y respaldar su ausencia con los pasajes.

Viaje desde el exterior: el ciudadano debe presentar su ingreso al país con su documento de migración o pasaporte.

Ausencia por motivo de salud: Debe presentar la cédula de identidad y un certificado médico que acredite la condición de salud.

Las personas que no cuenten con un justificativo, serán pasibles a una sanción económica, el mismo que se traduce en el 20% del salario mínimo nacional, es decir, Bs. 550.

Las personas que no emitieron su voto y no cuenten con su certificado de sufragio, además del certificado de impedimento, serán sancionados con la multa de Bs. 550, no podrán acceder a cargos públicos, ni realizar trámites bancarios en los siguientes 90 días, después de la votación.

