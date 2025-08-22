Analista explica la instrucción del TSJ sobre Añez, Camacho y Pumari

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió el Instructivo Nº 18/2025, que ordena a los Tribunales Departamentales de Justicia revisar de manera inmediata los plazos procesales en los casos que se siguen contra Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

La medida busca que las autoridades judiciales verifiquen si las detenciones preventivas dictadas contra estas personas cumplen con los requisitos legales vigentes.

Según el abogado constitucionalista William Bascopé, el instructivo responde al principio de celeridad y transparencia que establece la Constitución.

“Esta es una de las pocas veces que el TSJ realmente asume un rol importante que la Constitución y la Ley Orgánica Judicial le permite hacer", señaló.

Bascopé explicó que los tribunales deberán analizar si la detención preventiva que pesa sobre los acusados sigue siendo justificable en términos jurídicos y temporales.

“Les están instruyendo a los jueces departamentales, a los vocales y a los jueces que llevan la causa, a que realmente revisen si es o no justificado jurídicamente que estén detenidos”, añadió.

La medida involucra a una exmandataria, un gobernador en funciones y un excandidato político, cuyas causas han generado debate en el ámbito judicial y político del país.

Vea el análisis completo del abogado constitucionalista en este video:

Mira la programación en Red Uno Play