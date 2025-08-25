Dictan detención domiciliaria para el responsable del armado de graderías en el convite de Ch'utillos

Después del terrible accidente que se registró durante el convite de la fiesta de Ch'utillos, se procedió a la aprehensión del representante de la empresa encargada del armado de graderías, debido a que la caída de una de las estructuras, dejó varias personas heridas.

“Se ha procedido a la aprehensión del representante legal de la empresa encargada del montado y armado de la estructura de las graderías que se han caído. Ha sido aprehendido y puesto a medidas cautelares que se ha desarrollado el día de ayer, y en la misma se dispuesto la detención domiciliaria”, informó el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio.

El responsable de la empresa, es investigado inicialmente por el delito de lesiones culposas y la investigación, también habría sido ampliada a la supervisora de obras del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, al considerar cierto grado de responsabilidad.

“Precisamente encargada de la supervisión y control de estas estructuras que estaban armadas”, agregó el fiscal.

El pasado viernes, durante el desarrollo del convite de la fiesta considerada, una de las más importantes de la región, una gradería se vino abajo, y decenas de personas llegaron a caer desde una altura considerable.

Los asistentes a la fiesta y bailarines, reaccionaron con bastante temor ante lo ocurrido, rápidamente grupos de emergencia auxiliaron a los heridos y los trasladaron a centros de asistencia médica.

“Estamos a unos días de iniciar la investigación, se están conectando mayores elementos de convicción que serán los que permitan, en definitiva, realizaría una calificación definitiva del derecho a atribuir tipos penales, tanto al representante de la empresa legal como a servidores del gobierno municipal si es que correspondiera”, manifestó el fiscal.

En redes sociales circularon imágenes del preciso momento del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play