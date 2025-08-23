Avioneta se accidenta durante su aterrizaje en Beni y deja dos personas heridas

Durante la mañana de este sábado 23 de agosto, se reportó el accidente de una avioneta que realizaba un viaje desde Trinidad hasta Santa Ana de Yacuma, el cual, a momento del aterrizaje habría presentado problemas.

Según el reporte, dos personas resultaron heridas, el piloto y un pasajero, quienes fueron evacuados rápidamente hasta un centro de asistencia médica.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se confirmó el incidente y se señaló que la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) inició un proceso de investigación, el cual permita determinar las causas del accidente, en el marco de la Ley Aeronáutica Civil N° 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 830.

Según el reporte, se trata de una aeronave COMMANDER modelo 112 con matrícula CP-2872, el cual cuenta con daños materiales de consideración, en tanto, los heridos solo registraron lesiones menores y fueron estabilizados.

