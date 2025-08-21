TEMAS DE HOY:
Policial

¡De no creer! Reclusos en cárcel de Tarija usaron una amoladora para herir a otro interno en el abdomen

El hecho ocurrió en Morros Blancos. La víctima fue trasladada al hospital y se investiga si el ataque fue por extorsión.

Silvia Sanchez

21/08/2025 17:44

Tarija, Bolivia

Un interno del penal de Morros Blancos, en Tarija, fue atacado con una amoladora por un grupo de reclusos, quienes le provocaron una profunda herida en el abdomen. El hecho es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) como un posible caso de extorsión.

El ataque ocurrió luego de que la víctima fuera convocada por otros internos bajo el pretexto de una conversación. Durante el encuentro, utilizaron herramientas mecánicas para intimidarlo.

“Un grupo de personas lo convoca para conversar al interior de la cárcel, y utilizan una serie de herramientas mecánicas, en este caso una amoladora, para intimidarlo. Le provocan un corte y es evacuado”, informó la Felcc de Tarija.

Debido a la gravedad del corte, el interno fue trasladado al hospital San Juan de Dios, donde fue estabilizado. Su condición es estable hasta el momento, aunque requiere seguimiento médico.

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes le habrían exigido dinero al recién llegado, como “pago por su estadía” dentro del penal. El caso está en etapa de investigación.

Se conoce que la víctima fue extraditada desde Argentina y recientemente ingresó a población carcelaria. No habría identificado a los responsables, lo que complica el proceso de individualización de los agresores.

 

