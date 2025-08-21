TEMAS DE HOY:
Policial

Identifican al hombre baleado en El Alto, le dispararon desde una camioneta

La Policía realiza la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

Silvia Sanchez

21/08/2025 13:49

La Paz, Bolivia

El violento hecho se registró durante la madrugada de este jueves en la ciudad de El Alto, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento legal del cadáver de un joven en la avenida Raúl Salmón.

Según el examen externo, el cadáver presentaba una herida provocada por un disparo con arma de fuego, en las últimas horas, se logró identificar a la víctima, se trata de un joven de 27 años de edad.

“Conocemos que participó un vehículo, se está haciendo el ruteo de cámaras de vigilancia, la persona es un joven de 27 años, ya está identificada y estamos recabando información de testigos”, informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Gunther Agudo.

 

El jefe policial señaló que se realizan operativos en busca de los agresores y que, en próximas horas, ya se dará a conocer resultados sobre el proceso de investigación.

No se descarta que el hombre haya sido víctima de un asalto, sin embargo, continúa la investigación sobre el hecho.

 

