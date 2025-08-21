Colapsó el techo de una fiesta de la cerveza en China, reportan dos muertos y más de 50 heridos

Un techo colapsó en medio de una festividad dedicada a la celebración de la cerveza en Mianzhu, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y más de 50 heridos.

Según informes oficiales y testigos presentes en el evento, la estructura del techo cedió repentinamente durante la celebración, que congregaba a aproximadamente 2 mil asistentes.

Faltaban pocos minutos para las 22 cuando un pilar se derrumbó y sembró el caos. En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa a las personas correr hacia la salida del predio, en un intento desesperado por salvar su vida.

Según informó el diario chino Yeeyi el techo cayó sobre, aproximadamente, 300 personas. De los 50 heridos, tres se encuentran en grave estado. La principal hipótesis sobre lo ocurrido, es que la lluvia y los fuertes vientos que azotaron la región esa noche, habrían sido los causantes de que las vigas se desplomaran.

“Tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre”, indicaron desde la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Mianzhu.

Además, indicaron que la “causa del incidente se encuentra bajo investigación”.

