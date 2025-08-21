Pando: Llega ayuda humanitaria al penal de Villa Busch tras voraz incendio que consumió pabellones

Durante las primeras horas de este jueves, un avión Hércules llegó hasta la ciudad de Cobija en Pando, trasladando ayuda humanitaria para los privados de libertad de la cárcel de Villa Busch que perdieron varios objetos y muebles en el voraz incendio que consumió pabellones y áreas de dormitorios.

“Se ha hecho un trabajo conjunto, el incendio ya fue sofocado. Esta mañana ha llegado un avión desde La Paz con ayuda humanitaria”, informó el comandante de la Policía de Pando, coronel Óscar Ruiz.

El jefe policial remarcó que la emergencia fue contenida gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Bomberos, personal de Naabol y los propios privados de libertad.

El siniestro se inició aparentemente por la explosión de una garrafa, donde las llamas se propagaron rápidamente por los dormitorios y consumió muebles, enseres, y obligó a la evacuación parcial de varios ambientes.

Así quedaron las celdas tras el incendio - captura RR.SS.

La ayuda humanitaria que fue entregada por el Gobierno, consiste en: colchones, sábanas, almohadas, estuches de aseo personal y víveres para la preparación de alimentos.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, resaltó la disciplina de los reclusos durante el accionar de los equipos de emergencia.

“No hubo ninguna fuga, por lo cual queremos resaltar también el comportamiento y la disciplina que han tenido los privados de libertad en esta oportunidad”, puntualizó Ríos.

El fuego afectó la infraestructura del penal y no se registraron pérdidas humanas, un recluso resultó con algunas quemaduras leves, y un bombero también resultó afectado durante las labores de mitigación y se encuentra bajo observación médica.

