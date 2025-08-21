TEMAS DE HOY:
Violencia Secuestro en La Paz Madre y bebé muertos

Policial

“Me dijo que me mataría”: el duro relato de la presentadora agredida en Oruro

Un hombre ingresó sorpresivamente al set de televisión y empezó a agredir a la periodista hasta lograr que caiga al suelo.

Red Uno de Bolivia

21/08/2025 0:00

Foto Red Uno
Oruro, Bolivia

Un hecho de agresión se registró durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Oruro, una periodista y presentadora de televisión, fue agredida durante su programa dentro del set de televisión.

Un hombre desconocido, ingresó al set durante el programa y sorpresivamente la empieza a golpear, la víctima realizó la denuncia por la agresión ante la policía y dijo que no conocía al agresor, y que en más de una oportunidad quiso dejarle algunos presentes en el canal.

“Personalmente al señor no lo conozco, vino en algunas ocasiones a querer darme flores, yo le dije que no, qué le pasaba, y hoy día también lo vi y le dije, salga de aquí por favor, soy una mujer casada”, señala la víctima.

Según el relato, durante este miércoles, también se había hecho presente en el canal, y ante su rechazo, el hombre la había amenazado.

“Estaba haciendo mi programa normal, viene y me dice, si no sales conmigo te voy a matar. Empieza a agredirme, más bien estaba ahí mi periodista, mi camarógrafo, y ni siquiera sé quién es ese tipo y la verdad me he sentido muy mal”, agrega la víctima en su relato.

Ahora, el hombre se encuentra aprehendido y en celdas policiales, la víctima oficializó su denuncia y pide justicia, se espera un reporte sobre el hecho.

 

