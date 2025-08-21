¡Terribles imágenes! Agreden a presentadora en pleno programa en vivo en Oruro

Un hecho de violencia sorprendió en Oruro cuando un hombre ingresó a un set de televisión y agredió físicamente a una presentadora en pleno programa en vivo.

Las imágenes muestran cómo el individuo se acerca a la comunicadora y empieza a golpearla, hasta hacerla caer al piso. Uno de los camarógrafos intervino rápidamente para alejar al agresor, mientras el resto del equipo logró retenerlo.

Tras el incidente, la Policía fue alertada y trasladó al sujeto a celdas policiales. En tanto, la presentadora acudió a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para formalizar la denuncia.

