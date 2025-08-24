TEMAS DE HOY:
Dictan detención preventiva a sujeto que apuñaló a su expareja y disparó contra su hija en Porongo

El agresor fue imputado por los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de asesinato.

Charles Muñoz Flores

24/08/2025 14:53

Tras una audiencia cautelar celebrada este domingo, la Justicia determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola para un hombre de aproximadamente 40 años, acusado de apuñalar en seis ocasiones a su expareja y disparar con un arma de fuego contra su propia hija, hechos ocurridos en el municipio de Porongo.

La abogada de las víctimas informó que el juez dictó la medida cautelar de manera indefinida, luego de que el Ministerio Público presentara los elementos probatorios. El agresor fue imputado por los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de asesinato.

Entre las pruebas se encuentran las declaraciones de la madre y la hija, los informes médicos forenses y la certificación de impedimentos: 50 días para la madre, quien sufrió lesiones graves en los pulmones, y 33 días para la menor, que recibió un disparo en la pierna. Ambas permanecen internadas, aunque en condición estable.

La jurista señaló que, pese a la gravedad de los hechos, el arma de fuego aún no fue presentada por parte del Ministerio Público.

Asimismo, recordó que existían antecedentes de violencia y amenazas que habían sido denunciados en reiteradas ocasiones ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sin que se activaran medidas de protección. “Se hizo conocer las agresiones y amenazas, pero hicieron caso omiso porque no había golpes visibles”, denunció.

 

