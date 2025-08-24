Dos delincuentes en motocicleta disparan durante atraco a una joven en Santa Cruz

Una joven de 25 años fue víctima de un violento asalto a mano armada en el barrio Los Olivos, zona sur de Santa Cruz, según informaron vecinos del lugar.

Según testigos, los delincuentes, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima para sustraerle su cartera.

“La han asaltado, le han quitado su cartera, y había uno que no sé qué le quería meter a su cuello. En eso ella gritó, forcejeó para que no le quitara sus pertenencias, y el señor del frente llegaba con su auto y los quiso atropellar; ahí fue donde disparó el otro, y la soltaron a ella”, relató una vecina.

La víctima resultó físicamente ilesa, pero visiblemente afectada por la situación. Los vecinos comentaron que este tipo de hechos no son aislados y expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Los Lotes se encuentra movilizada en la búsqueda de los responsables, quienes hasta el momento lograron escapar tras el asalto.

“Dijo que la habían asaltado y le habían quitado su cartera, ella lloraba por su cartera. No es la primera vez que suceden estos hechos”, añadió la vecina, subrayando la sensación de inseguridad que predomina en el barrio.

