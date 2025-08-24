Una intensa pelea entre dos jóvenes mujeres quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales. El enfrentamiento ocurrió a la salida de un gimnasio en la localidad de Saba y, según fuentes locales, estaría motivado por un conflicto relacionado con un hombre.

Las protagonistas, identificadas presuntamente como Sara y Mili, se agredieron con golpes y jalones de cabello mientras intercambiaban insultos. En un momento del altercado, una de ellas grita: “Mili, te voy a matar a pija, aquí nadie se va a meter”, reflejando la gravedad de la confrontación.

El forcejeo alcanzó un punto crítico cuando ambas cayeron sobre varias motos estacionadas, provocando riesgo de daños materiales y poniendo en peligro a los presentes. A pesar de la violencia, algunos testigos alentaron la pelea y otros simplemente la grabaron con sus teléfonos, incluso estando presentes menores de edad.

