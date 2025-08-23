Un video que se ha vuelto viral en redes sociales ha generado indignación y asombro después de que dos mujeres protagonizaran una violenta pelea en plena avenida. La riña, que ocurrió la madrugada de este lunes, se habría iniciado por una blusa prestada hace más de un año.

El incidente fue captado por un transeúnte, en el que se observa a las implicadas, que habrían salido de una discoteca, lanzándose puños y halones de cabello hasta terminar en el suelo. Según versiones extraoficiales, una blusa que nunca fue devuelta fue la causa de la violenta confrontación.

Lo más criticado del hecho no fue solo la riña, sino la reacción de los testigos. Decenas de personas se detuvieron a observar, mientras que en lugar de intervenir o pedir ayuda a las autoridades, sacaron sus teléfonos para grabar. En el video se puede escuchar a un hombre diciendo: "No se va a meter nadie", mientras otros aplaudían e incitaban a que la pelea continuara, poniendo en riesgo a las mujeres, a los conductores y a los transeúntes en una de las principales arterias viales de la ciudad de Valledupar, en Colombia.

Vea el video:

