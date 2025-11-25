Hijo se disfrazó de su madre muerta durante tres años para cobrar su pensión

Un hombre de 56 años fue detenido en la provincia italiana de Mantua tras descubrirse que se hacía pasar por su madre fallecida para seguir cobrando su pensión. La víctima, Graziella Dall’Oglio, murió hace aproximadamente tres años, pero su hijo no comunicó su fallecimiento y escondió el cuerpo en su vivienda, envuelto en sábanas y un saco de dormir, hasta que quedó momificado.

El fraude salió a la luz cuando el hombre se presentó en el registro civil disfrazado de la anciana para renovar su carnet de identidad. Vestía falda larga, llevaba maquillaje, lápiz de labios, joyas y el cabello cortado al estilo de su madre. La escena despertó sospechas entre los funcionarios, quienes alertaron al alcalde y a la policía al notar rasgos masculinos evidentes y desajustes con la edad de la mujer.

Tras comparar imágenes recientes con documentación antigua, las autoridades confirmaron que se trataba del hijo disfrazado. En una nueva citación al registro, esta vez en presencia de agentes, el hombre reconoció la suplantación.

Más de 50.000 euros cobrados

La policía registró la vivienda y halló el cadáver momificado de la mujer. Se estima que el sospechoso llegó a percibir más de 50.000 euros mediante la pensión de viudedad y beneficios asociados a varios inmuebles registrados a nombre de su madre.

La Fiscalía de Mantua imputó al hombre por ocultación de cadáver, suplantación de identidad, fraude a la Seguridad Social y falsedad documental. Una autopsia permitirá determinar con precisión la fecha de fallecimiento y si la momificación del cuerpo fue intencionalmente preparada por el hijo.

