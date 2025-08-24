TEMAS DE HOY:
Policial

Fatal accidente en San Aurelio: motociclista pierde la vida tras ser atropellado por una flota

En su primera versión, el chofer afirmó que “no vio al motociclista” al momento de tomar la curva de la rotonda, lo que provocó el impacto fatal.

Charles Muñoz Flores

24/08/2025 9:56

Joven cerrajero pierde la vida en accidente de tránsito. FOTO: Daniel Román, periodista, NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un trágico accidente de tránsito se registró en horas recientes de este domingo en la zona de la avenida San Aurelio, Santa Cruz, donde un motociclista perdió la vida de manera instantánea luego de ser embestido por una flota de transporte interdepartamental.

La víctima, de 30 años y de ocupación cerrajero, se desplazaba en motocicleta junto a su pareja cuando, según testigos, el bus giró en la rotonda y lo impactó directamente, pasándole prácticamente por encima. El joven murió en el lugar, mientras que su acompañante resultó con heridas y raspones al caer a un costado de la vía.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial, donde se realizará la autopsia médico-legal que confirmará las causas exactas del deceso. Por su parte, el conductor de la flota fue llevado a dependencias de Tránsito junto con el vehículo de alto tonelaje, para prestar su declaración.

En su primera versión, el chofer afirmó que “no vio al motociclista” al momento de tomar la curva de la rotonda, lo que provocó el impacto fatal. Sin embargo, las autoridades indicaron que las circunstancias del hecho aún están bajo investigación y que en las próximas horas se emitirá un informe oficial.

 

