“Perdió el control”: Consumo de alcohol y acoso dentro de un taxi terminan en choque contra un poste

Un hecho insólito y preocupante se registró en el municipio de Achocalla, La Paz, donde un accidente de tránsito puso en evidencia un caso de acoso sexual en medio del consumo de bebidas alcohólicas.

Según el informe del coronel Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía de La Paz, una pareja de jóvenes, ambos de 18 años, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de un taxi. Durante el trayecto, el conductor habría intentado abrazar y realizar toques impúdicos a la joven que lo acompañaba.

Ante la resistencia de la víctima, el agresor perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra un poste de energía.

“La persona de sexo femenino se defendió, lo que ocasionó que el joven pierda el control del motorizado y se estrelle”, precisó Agudo.

Vecinos de la zona acudieron de inmediato a auxiliar a la joven y lograron retener al conductor, quien presuntamente intentaba darse a la fuga tras el hecho. Posteriormente, el agresor fue aprehendido y el caso remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

“La aprehensión ya fue realizada, ahora se está a la espera de las medidas cautelares que disponga la autoridad judicial”, añadió el coronel Agudo.

