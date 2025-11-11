TEMAS DE HOY:
Vecinos capturan a presunto ladrón en la Villa Primero de Mayo y lo entregan a la Policía

El sujeto fue trasladado a dependencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz,

Red Uno de Bolivia

11/11/2025 14:51

Foto Red Uno
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Vecinos del barrio Arroyito, en la zona de la Villa Primero de Mayo, lograron atrapar a un presunto ladrón acusado de robar una garrafa de gas, un par de zapatos y un teléfono celular. El sujeto fue sorprendido en flagrancia y posteriormente entregado a la Policía.

El comandante de la Estación Policial Integral 5 (EPI 5), Iver Esprella, informó que los uniformados acudieron al lugar tras recibir una llamada de auxilio.

“Nos constituimos en el lugar donde los vecinos tenían retenido al presunto autor del robo, quien fue entregado a la Policía”, señaló.

Antes de ser trasladado, el hombre fue obligado por los vecinos a revelar el lugar donde habría escondido otros objetos sustraídos en anteriores hechos delictivos en la zona.

Los artículos recuperados fueron reconocidos por sus propietarios y devueltos, mientras que el aprehendido fue puesto a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones.

 

