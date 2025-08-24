TEMAS DE HOY:
Policial

Macabro hallazgo: encuentran un cadáver flotando en el río Rocha, envuelto en bolsas negras

El cadáver fue retirado por bomberos y trasladado a la morgue del IDIF. La Felcc investiga el caso para determinar su identidad y causas de muerte.

Charles Muñoz Flores

24/08/2025 13:29

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho alarmante generó conmoción este domingo en Cochabamba, luego de que vecinos reportaran el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en el río Rocha.

De acuerdo con testimonios, el cadáver fue divisado alrededor de las 10:00 de la mañana por un vecino que se encontraba cerca del lugar. Tras alertar a otros habitantes, se dio aviso inmediato a las autoridades.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de bomberos llegaron al sitio y realizaron el retiro del cuerpo del cauce.

Lo que más llamó la atención, según los primeros reportes, es que el cadáver estaba aparentemente envuelto en bolsas negras, lo que abre nuevas hipótesis sobre las circunstancias del hecho.

Por el momento, no se ha establecido la identidad ni el sexo de la persona, debido al estado en el que fue encontrada. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se practicará la autopsia médico-legal que determinará las causas exactas de su fallecimiento.

 

 

