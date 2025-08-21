“Son un monstruo”: Gato Pozo impresionó y convenció a los jueces en su papel de Manuel Turizo

Fue el turno de Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’, el equipo interpretó una canción bastante conocida y bailada, “El Merengue” de Manuel Turizo, una canción que impresionó a todos.

La juez Elka Meyer quedó impactada con la interpretación que realizó el equipo de Gato Pozo, los felicitó y les pidió tener cuidado con algunos pasos y la técnica que utilizan en cada ritmo, “tienen una energía bastante prolija”.

Para Gabriela Zegarra, el personaje fue muy bien interpretado por Gato Pozo, “te creíste el personaje, yo veo mucho potencial en el equipo”, aseveró la juez.

Similar opinión tuvo Rodrigo Massa, felicitó tanto al famoso y señaló que el equipo “es un monstruo en la competencia”.

Finalmente, Tito Larenti resaltó el entusiasmo del equipo, además, del personaje y la interpretación que hizo el famoso, sobre la academia de baile, indicó que prometen mucho, aunque le hubiera gustado un poco más de sensualidad en algunas bailarinas.

Gato Pozo agradeció a todos y prometió no defraudar a sus seguidores.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play