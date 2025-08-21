Génesis cautivó al jurado con su baile y su presencia en el escenario ¿Qué hizo?

En una nueva noche de ‘La Gran Batalla’, los equipos llegaron con mucho ritmo para impresionar a los jueces y al público, y el encargado de estrenar el escenario fue Génesis, el novio de Yara Gasaui, quien junto a la academia “Factory”, interpretaron la canción “Pégate” de Ricky Martin.

El público y los jueces quedaron impactados con la presentación de Génesis, a excepción de Gabriela Zegarra.

La juez hizo un comentario que dejó a todos con la boca abierta, “voy a empezar con Génesis, talvez en esta presentación necesitabas un poco de Marmolejo para que te enseñe a mover las caderas”, dijo.

También destacó la energía del cuerpo de baile, “creo que hacen un gran esfuerzo, los chicos se lucieron de principio a fin”, aseveró.

Para la juez Elka Meyer, la presentación del equipo fue bastante buena, sobre todo, destacó la fusión de técnicas y ritmos. Acerca de la presentación del famoso, destacó su energía y toda la fuerza que demostró en el escenario, aunque le pidió, sentirse más libre.

En tanto, para Rodrigo Massa, hay ‘cierta coincidencia’ entre los famosos de la primera temporada con la actual competencia y comparó a Génesis con Jorge Robledo, pero, sobre todo, destacó el físico del famoso.

“Los músculos se ven muy bonitos, pero hay algo que trabajar en tu corporalidad”, manifestó.

Para Tito Larenti, la presentación de la academia y el famoso fue bastante buena, sobre todo elogió a Génesis, pero también le señaló que debe trabajar en la coreografía.

“Hay que trabajar, pero lo que me gusta es tu predisposición, nos dio show, eso lo vimos, para mi Génesis, fue una gran presentación”, aseveró el juez.

Por su parte, el famoso agradeció a los jueces, y prometió poner todo de su parte, y dar todo lo mejor para el público.

A continuación, puede revivir este momento del programa:

