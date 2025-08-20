“Aún no me conocen”; Sisi impactó a los jueces con su presentación de Rosalía

Para cerrar la noche de presentaciones de ‘La Gran Batalla’, Sisi y la academia ‘Passion Dance Bolivia’ encendieron el escenario, interpretaron la canción “Despechá” de Rosalía, una puesta en escena llena de fuerza y sensualidad.

La presentación del equipo dejó sorprendidos a los jueces, y destacaron la presencia de la famosa, indicaron que desbordó en energía y que faltó un poco de acompañamiento del cuerpo de baile.

Para el juez Rodrigo Massa, la presentación de Sisi fue impactante, dijo estar impresionado con lo que mostró en el escenario, pero observó “que todo se veía planeado”.

Tito Larenti hizo referencia al mismo tema de lo planificado, y señaló que la famosa tiene mucho talento, algo que se tiene que explotar, pero, lamentó que el cuerpo de baile no acompañó la energía de la famosa.

La juez Gabriela Zegarra dijo estar encantada con la puesta en escena, “siento que quieres demostrar muchísimo, me encanta verte con el cabello así, porque ella tiene mucho que explotar”.

Zegarra observó una falta de “rudeza” en los bailarines varones, y les recomendó trabajar en la energía.

Finalmente, Elka Meyer habló de cierta falta de inseguridad en el cuerpo de baile, pero lo contrastó con la fuerza y energía de Sisi.

La famosa dijo estar muy emocionada, y prometió mostrar a una Sisi mas ruda, “esta es una Sisi tranquila”, expresó en su despedida.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play