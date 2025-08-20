“Eres un peligro”: Cisco Moreno sorprendió a todos con su papel de Eminem

Empezó la noche y la competencia, y el primero en subir al escenario fue Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’, quienes, en su debut, interpretaron la canción “Without Me” de Eminem.

Los jueces empezaron con sus evaluaciones, y fueron bastante tranquilos, aunque, pidieron al equipo, poner seriedad en la competencia.

Elka Meyer fue la primera juez en pronunciarse y dar su opinión, destacó la coreografía del equipo, aunque mencionó que les hizo falta “algo de coordinación”.

Para Gabriela Zegarra la presentación del equipo la sorprendió, pero le dijo a Cisco que no puede dejar pasar los errores en cuanto a la imitación en la letra de la canción.

“Cisco es bueno bailando, y en su primera vez en el escenario, yo lo vi entrar y dije ‘wow’, me sorprendió, no puedo dejar pasar el lipsync, y es algo que te va a perseguir siempre, yo quedé fascinada”, afirmó Zegarra.

En tanto, Rodrigo Massa resaltó el talento del famoso, y lo felicitó por un buen manejo de cámaras en el escenario.

“Eres un peligro, porque tú hechizas bien, no te sabias la letra, pero haces creer que, si te la sabes, engañas muy bien”, manifestó Massa.

Finalizó Tito Larenti, y le pidió al equipo mayor seriedad, pero también destacó la inteligencia del famoso en el uso del micrófono.

“Fuiste inteligente al momento de sostener el micrófono, me gustó lo que hiciste, no solo es baile, tienes que aprender la imitación, yo creo que prometes mucho y tienes futuro en el escenario, hubo mucha descoordinación”, sentenció Larenti.

Cisco agradeció a los jueces e inicialmente dijo sentirse regañado, pero prometió más esfuerzo en el escenario por parte de él y su equipo.

Mira la programación en Red Uno Play