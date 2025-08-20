TEMAS DE HOY:
tiroteo en Santa Cruz fábrica de droga Heridos en avioneta

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Eres un peligro”: Cisco Moreno sorprendió a todos con su papel de Eminem

Gabriela Zegarra dijo que quedó fascinada con la presentación del equipo.

Silvia Sanchez

19/08/2025 22:12

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Empezó la noche y la competencia, y el primero en subir al escenario fue Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’, quienes, en su debut, interpretaron la canción “Without Me” de Eminem.

Los jueces empezaron con sus evaluaciones, y fueron bastante tranquilos, aunque, pidieron al equipo, poner seriedad en la competencia.

Elka Meyer fue la primera juez en pronunciarse y dar su opinión, destacó la coreografía del equipo, aunque mencionó que les hizo falta “algo de coordinación”.

Para Gabriela Zegarra la presentación del equipo la sorprendió, pero le dijo a Cisco que no puede dejar pasar los errores en cuanto a la imitación en la letra de la canción.

“Cisco es bueno bailando, y en su primera vez en el escenario, yo lo vi entrar y dije ‘wow’, me sorprendió, no puedo dejar pasar el lipsync, y es algo que te va a perseguir siempre, yo quedé fascinada”, afirmó Zegarra.

 En tanto, Rodrigo Massa resaltó el talento del famoso, y lo felicitó por un buen manejo de cámaras en el escenario.

“Eres un peligro, porque tú hechizas bien, no te sabias la letra, pero haces creer que, si te la sabes, engañas muy bien”, manifestó Massa.

 

Finalizó Tito Larenti, y le pidió al equipo mayor seriedad, pero también destacó la inteligencia del famoso en el uso del micrófono.

“Fuiste inteligente al momento de sostener el micrófono, me gustó lo que hiciste, no solo es baile, tienes que aprender la imitación, yo creo que prometes mucho y tienes futuro en el escenario, hubo mucha descoordinación”, sentenció Larenti.

 

Cisco agradeció a los jueces e inicialmente dijo sentirse regañado, pero prometió más esfuerzo en el escenario por parte de él y su equipo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD