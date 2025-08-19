¡Empezaron las presentaciones! Tito Larenti le pidió a Erika Valencia “avanzar con calma” ¿Qué pasó?

Arrancó la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ y a lo largo de esta semana, podremos conocer de cerca a los nuevos participantes, este lunes, junto al estreno del programa, también se inauguró el escenario, y la primera en presentarse fue Erika Valencia, modelo e influencer ecuatoriana, junto a la academia ‘Dazan Company’.

Erika y su equipo interpretaron la canción Only Girl (In the World) de la reconocida Rihanna, la coreografía impactó a los jueces, pero hubo críticas.

Los jueces fueron bastante ‘considerados’ al tratarse de los primeros programas y presentaciones, por lo que hicieron algunas recomendaciones a Erika y su academia de baile para que puedan mejorar.

La primera en pronunciarse fue Elka Meyer, la juez y bailarina felicitó al equipo, y señaló que el reto fue difícil, pero que el equipo supo salir adelante y realizar una buena presentación y les realizó algunas recomendaciones en cuanto a la técnica de baile de los danzarines.

“Han demostrado mucha fuerza y es algo bueno lo que han mostrado, para mí, han hecho una buena presentación”, manifestó.

En tanto, Tito Larenti fue un poco más duro y directo, observó una falta de coordinación entre los bailarines y les pidió controlar los nervios, además, le habló a Erika, y le dijo que debe controlar ‘la actitud que demuestra’.

“Erika, el exceso de confianza te puede jugar en contra, yo siento que tienes buen temperamento, pero dosificá, yo te diría que vayas de menos a más, dieron una buena impresión, ojalá que tengan un buen futuro”, expresó Larenti.

Por su parte, Gabriela Zegarra, confesó que tenía bastante expectativa sobre la presentación de Erika, resaltó su actitud y pidió al equipo acompañarla.

Finalmente se pronunció Rodrigo Massa, el juez mencionó que el equipo empezó con bastante actitud y un nivel bastante elevado, destacó la confianza de la famosa y calificó la presentación como buena.

Para despedirse, Erika agradeció a los jueces, y aseguró que tomará en cuenta cada una de las recomendaciones, “las seguiremos al pie de la letra”, sentenció la famosa.

A continuación, puedes recordar este momento del programa:

