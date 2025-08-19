Ritmo, color, elegancia y mucha emoción: Así inició la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Inició la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’. Esta noche, el escenario de Red Uno brilló con la presencia de 20 nuevos soñadores, celebridades que, junto a sus academias de baile, buscarán superar cada etapa para llegar a la final de la competencia.

El programa comenzó con un repaso de los mejores momentos de la primera temporada, seguido por una gala de apertura que presentó a los nuevos participantes. Los famosos realizaron una pasarela de bienvenida, mientras que las academias mostraron una parte de su talento sobre el escenario.

Los participantes ingresaron con energía y actitud, disfrutando su primera aparición en el escenario que Red Uno.

Todo el set se llenó de emoción con la presentación de los bailarines y famosos, quienes fueron ovacionados por el público presente.

En total, 160 bailarines subieron al escenario durante la gala inaugural y ofrecieron una muestra del talento que se verá a lo largo de la competencia.

Desde esta noche, el público podrá disfrutar de galas llenas de talento, imitación, actuación y entretenimiento. El programa puede seguirse a través de la señal abierta, el canal de YouTube y las redes sociales oficiales.

