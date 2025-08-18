¿Volverá Rodrigo Massa a La Gran Batalla? Revela qué famoso debe esforzarse más

Rodrigo Massa, quien fue juez durante la primera temporada de ‘La Gran Batalla’ visitó el set de ‘Sabores Bolivianos’ y contó si formará parte o no, de la nueva competencia.

En las últimas semanas, Rodrigo Massa ha estado visitando diversas regiones del país junto a su madre, y ahora retornó con toda la energía para formar parte de ‘La Gran Batalla’.

“Hoy es el estreno de la segunda temporada, ahora sí, los famosos saben a qué se están metiendo, porque los de la primera temporada no sabían nada y todo era nuevo para ellos”, afirmó Rodrigo Massa.

Confesó que todavía desconoce si habrá cambios en el jurado, si suma o disminuye la cantidad de jueces, pero confirmó que el estará presente esta noche en el programa estreno, y además, contó que ya logró ver los ensayos de algunos de los famosos y sus academias de baile.

“Los famosos están un poco nerviosos, hoy estaban ensayando”, manifestó.

Además, contó que tiene mucha expectativa por la participación de las parejas de famosos de la primera temporada, y dijo que uno de los participantes, debe trabajar bastante en las coreografías.

“Con base en su trayectoria, el apoyo que tiene de los fans, espero mucho de Luz López, yo la hice llorar en la primera temporada, va a ser interesante verla, además a Marmolejo y Yara en el público; he estado viendo algunos videos, y yo creo que Juandy, tienen que ensayar bastante y echarle ganas”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play