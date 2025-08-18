¡Es hoy! Emoción y expectativa por el inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Faltan pocas horas para el inicio de la esperada segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, esta noche arranca el mejor programa de entretenimiento, imitación y muestra de talento de la televisión boliviana.

Dos de los famosos participantes, Ezequiel Serres y Marcela Palacios, estuvieron presentes en el programa de Red Uno, ‘El Mañanero’, donde contaron todas las expectativas que tienen para este espectacular programa.

“Estoy feliz y sorprendido, me miraba en el espejo y me decía ¿Qúe estás haciendo? Y estamos bien, estamos para reir, para luchar por un sueño, sobre todo por mis bailarines, y lo que hacen que es impresionante”, indica Ezequiel Serres, productor y periodista.

De igual forma, Marcela Palacios, periodista, presentadora e influencer, dijo estar emocionada y preparada para mostrarse en una nueva faceta, y así conquistar al público.

“Fui presentadora de noticias por mucho tiempo, y mi academia es muy conocida en Cochabamba, son Sport Dance, tengo el apoyo, conozco todo el país, mi papá es militar y he estado recibiendo el apoyo de las regiones”, señaló Marcela.

Serres, aseguró que el programa trae muchas sorpresas, todo está trabajado y previsto para sorprender a los bolivianos, con un contenido de producción nacional.

“Lo que se verá esta noche es espectacular, creo que vamos a dar de baja a la primera temporada, me tocó un buen artista para arrancar, estoy con unos chicos con integración del país”, agregó el famoso al señalar que es bastante exigente.

La esperada cita es esta noche a las 20:45, no te pierdas ni un solo detalle de ‘La Gran Batalla’, conéctate a nuestra señal en vivo y mediante nuestras redes sociales.

