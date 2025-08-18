Se casó el mismo mes que terminó con Cazzu: Cristhian Nodal dice que “no se enamora rápido”

El cantante mexicano Cristhian Nodal, vuelve al ojo de la tormenta, y esta vez, por las declaraciones que hizo en una entrevista donde dio a conocer las fechas en las que el artista habría terminado su relación con la madre de su hija y se casó con Ángela Aguilar.

“¿Tú te enamoras con facilidad?”, fue la pregunta que le hicieron al artista y este respondió que “no”, pero poco después, contó los detalles de su separación con Cazzu.

“No me enamoro con facilidad (…) nosotros terminamos la relación (con Cazzu) el 8 de mayo, yo con Ángela comienzo a salir el 13, 14 de mayo, yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo, (…) no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, dijo Nodal en su entrevista.

Estas declaraciones se hicieron virales en redes sociales, y las criticas no se dejaron esperar, pues indicaron, que después de 21 días, de haber terminado la relación de pareja con la madre de su hija, él se había casado con otra persona.

Las criticas no solo se hicieron en redes, sino también en programas de espectáculos locales, donde lamentaron las palabras del artista y revelaron, que la gente del entorno de Nodal, había buscado evitar que la entrevista saliera al aire.

Mira la programación en Red Uno Play