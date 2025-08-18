"Estamos listos para volver": Gobernador de Chuquisaca se recupera y anuncia su retorno

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, anunció su recuperación tras haber permanecido varias semanas en terapia intensiva, publicó un video en redes sociales, mostrando su mejoría.

Condori, retornó al departamento de Chuquisaca luego de ser dado de alta en el hospital de Cochabamba, donde recibió atención médica, y en su publicación, indicó que en próximos días retomaría sus funciones como gobernador.

“Agradecer a Dios, a mi familia, a toda esa gente que ha orado por mi recuperación. Estamos aquí nuevamente recuperados, hace dos semanas me dieron alta, hoy estamos listos para volver a trabajar con más compromiso por nuestro departamento”, señala el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori.

El pasado mes de junio, el gobernador de Chuquisaca sufrió un grave accidente y fue ingresado al Hospital de Tercer Nivel de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, con un diagnóstico de politraumatismo y trauma encéfalo craneano.

Posteriormente fue trasladado a un hospital de Cochabamba para continuar con su proceso de recuperación.

“En las próximas horas estaré volviendo al despacho gubernamental para el cual hemos sido electos, desde ahí trabajaremos, continuaremos con el equipo que me acompaña hasta el 24 de mayo de 2026 para el cual hemos sido elegidos”, aseguró.

VIDEO:

