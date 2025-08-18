¡Terrible! Vendedor ambulante ofrecía milanesas hechas con papel higiénico

El terrible hecho se descubrió en la zona de Monte Quemado, Santiago del Estero en Argentina, donde los vecinos que participaron de una fiesta patronal en honor a la Virgen del Carballo, no salen de su conmoción, tras conocer que se detuvo a un vendedor ambulante que comercializó milanesas y chorizos que contenían papel higiénico.

Autoridades detuvieron al hombre y establecieron que se realizó la venta de más de 20 kilos de alimentos mezclados con papel higiénico.

El comerciante fue identificado como Marcos Rolando Ávila, a quien las autoridades, incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado y con ingredientes no aptos para consumo humano.

En el lugar de los hechos constataron que el puesto no cumplía con normas básicas de higiene; detectaron superficies sucias, manipulación directa de los alimentos y la presencia de papel higiénico en las milanesas y chorizos, un componente claramente riesgoso para el consumo.

El vendedor ambulante proveniente de Tucumán, fue detenido por la Policía y se le inició una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.

