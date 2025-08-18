TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Terrible! Vendedor ambulante ofrecía milanesas hechas con papel higiénico

El hombre había vendido cerca de 20 kilos de milanesas en una fiesta patronal.

Silvia Sanchez

18/08/2025 11:33

Argentina

El terrible hecho se descubrió en la zona de Monte Quemado, Santiago del Estero en Argentina, donde los vecinos que participaron de una fiesta patronal en honor a la Virgen del Carballo, no salen de su conmoción, tras conocer que se detuvo a un vendedor ambulante que comercializó milanesas y chorizos que contenían papel higiénico.

Autoridades detuvieron al hombre y establecieron que se realizó la venta de más de 20 kilos de alimentos mezclados con papel higiénico.

El comerciante fue identificado como Marcos Rolando Ávila, a quien las autoridades, incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado y con ingredientes no aptos para consumo humano.

En el lugar de los hechos constataron que el puesto no cumplía con normas básicas de higiene; detectaron superficies sucias, manipulación directa de los alimentos y la presencia de papel higiénico en las milanesas y chorizos, un componente claramente riesgoso para el consumo.

El vendedor ambulante proveniente de Tucumán, fue detenido por la Policía y se le inició una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.

 

