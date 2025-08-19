¡Nuevos rostros! Leila, Diego y Alejandro son los nuevos miembros del streaming de 'La Gran Batalla'

Arrancó la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ y también se dio la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo, y ellos forman parte del streaming, una transmisión en vivo mediante el canal de Youtube.

Ellos son: Leila Castro, Alejandro Serrate, quien también estuvo en la primera temporada y Diego Merritt, uno de los famosos que logró escalar alto durante su participación en la competencia pasada.

A partir de hoy, ellos te contarán hasta el mínimo detalle del programa, no te perderás nada, pero eso no es todo, también te mostrarán el antes y después de las presentaciones, las opiniones de los participantes, y de los jueces, todo lo que no se dice en el programa en vivo, transmitido por señal abierta.

En su primer programa, los chicos compartieron momentos muy divertidos y prometen hacer tus noches entretenidas con todo el contenido de La Gran Batalla, no te lo pierdas y búscalos en Youtube: La Gran Batalla.

