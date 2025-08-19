Tito, Gaby, Rodrigo y Elka regresan más exigentes a la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Con el inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ se confirmó que el jurado continuará conformado por Tito Larenti, Gabriela Zegarra, Elka Meyer y Rodrigo Massa.

Tito se autoproclamó presidente del jurado. Gaby se refirió a los comentarios en redes sociales y agradeció el apoyo de sus fans. Rodrigo afirmó que se sentía como en el primer día de escuela, conociendo a nuevos compañeros con mucha alegría. Elka destacó la visibilidad que el programa da a los artistas y bailarines.

Los jueces afirmaron estar muy emocionados por empezar esta nueva etapa y adelantaron cómo serán sus devoluciones para los 20 famosos que ahora forman parte de 'La Gran Batalla". Aseguraron que esta temporada dejarán de ser sensibles y dulces, ahora serán más duros. "Ya hay confianza, ya se sabe lo que se quiere, lo que se busca", comentó Gaby.

Además, confirmaron que esta primera semana de competencia no habrá eliminación.

