Tito, Gaby, Rodrigo y Elka regresan más exigentes a la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Los jueces afirmaron estar muy emocionados por empezar esta nueva etapa y adelantaron cómo serán sus devoluciones para los 20 famosos.
18/08/2025 21:29
Con el inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ se confirmó que el jurado continuará conformado por Tito Larenti, Gabriela Zegarra, Elka Meyer y Rodrigo Massa.
Los jueces afirmaron estar muy emocionados por empezar esta nueva etapa y adelantaron cómo serán sus devoluciones para los 20 famosos que ahora forman parte de 'La Gran Batalla". Aseguraron que esta temporada dejarán de ser sensibles y dulces, ahora serán más duros. "Ya hay confianza, ya se sabe lo que se quiere, lo que se busca", comentó Gaby.
Además, confirmaron que esta primera semana de competencia no habrá eliminación.
