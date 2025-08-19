“Creo que harás cosas buenas”: Diego Paredes sorprendió al jurado interpretando a Miguel Bosé

Tras el arranque de las presentaciones, el segundo en presentarse ante los jueces y el púbico boliviano, fue el cochabambino, Diego Paredes, el humorista hizo el papel de Miguel Bosé junto a la academia ‘Vibra Dance’, e interpretaron “Nena”, una canción estrenada en 1986.

Diego entró muy confiado al escenario, se desplazó por todo el espacio que tuvo disponible y los jueces destacaron la experiencia que tiene en cuanto a la actuación.

La juez Elka Meyer calificó la presentación de Diego como buena, “me gustó la puesta en escena, la onda pop disco de la época, fueron versátiles”, indicó, y también les hizo recomendaciones para tener cuidado con los pasos de jazz y la coordinación entre los bailarines.

La evaluación de Gabriela Zegarra provocó bastante comentario, ya que ella comparó a Diego Paredes con Diego Merritt, dijo que el nuevo famoso participante “era una versión bien hecha de Diego Merritt”, y todos quedaron impresionados.

Ya en su devolución, dijo que la academia vibró, y que mostraron una coreografía bastante interesante.

En tanto, para Rodrigo Massa, la puesta en escena del equipo fue muy buena, y destacó el talento actoral del famoso, “se nota que estudiaste muy bien a Miguel Bosé, se nota que eres actor, tienes una energía muy diferente, la parte teatral super bien”, resaltó el juez.

Finalizó Tito Larenti, y confesó que tiene mucha expectativa sobre la academia de baile, ya que existen algunos exparticipantes en ella, y sobre la participación de Diego Paredes, señaló que no puede ser “medido con la misma vara”, ya que el es actor y también es necesario verlo en una rutina de baile.

“Es la primera noche, pero tu ya tienes muchos años en el escenario, no podemos ponerte en la misma balanza, creo que vas a hacer cosas buenas en la actuación, pero quiero verte bailar, esperamos mucho de vos”, sentenció Larenti.

El participante cochabambino agradeció a los jueces y al público, prometió dar lo mejor en el escenario, para poder llegar a la final de la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

