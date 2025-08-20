¡Emocionado hasta las lágrimas! Ezequiel Serres rompió en llanto al finalizar su presentación

Fue el turno de la elegancia, y Ezequiel Serres junto a la academia 'Bamboleo', ingresó al escenario interpretando un tema bastante conocido en el mundo latino, hizo el papel de Alejandro Fernández con su canción “Ni tantita pena”.

El equipo tuvo un buen desplazamiento en el escenario según la impresión de los jueces, quienes no dejaron de felicitarlo.

La primera en brindar su evaluación fue Gabriela Zegarra, quien destacó la seguridad de Serres sobre el escenario, “me quedé con ganas de seguir mirándote”, además, resaltó el ‘excelente’ manejo de cámaras mientras realizaba su coreografía.

Para Elka Meyer, el trabajo de caracterización para el personaje fue ‘espectacular’, y destacó la expresión corporal del famoso, y solo hizo algunas recomendaciones en el manejo de la técnica de los bailarines.

Una similar opinión tuvo el juez Rodrigo Massa, quien también destacó el profesionalismo de Ezequiel en el escenario, “mantuviste la expresión todo el tiempo”, y solo le recomendó trabajar en la postura del personaje.

Finalmente, se pronunció Tito Larenti, y el juez, con su evaluación, felicitó a Ezequiel por todo el trabajo que desarrolla.

Ezequiel estuvo acompañado de su hijo, y mientras hablaban de él, llegó a emocionarse hasta las lágrimas, recordando todo el esfuerzo que todos realizan para brindar un buen espectáculo, “siempre para adelante”, dijo en su despedida.

