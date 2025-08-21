Marcela Palacios interpretó a Alicia Villarreal 'con el corazón' y dedicó su actuación a las mujeres

El segundo equipo de la noche en el escenario de ‘La Gran Batalla’ fue el de Marcela Palacios y la academia cochabambina ‘Sport Dance’, ellos interpretaron la canción “Te quedó grande la yegua” de Alicia Villarreal.

Los jueces y el público quedaron emocionados con la presentación del equipo, Marcela llegó a derramar lágrimas relatando la historia de la artista, algo que todos compartieron.

Tito Larenti, destacó la emoción del equipo, y sobre todo de la famosa, durante la puesta en escena, pero también se refirió al cuerpo de baile, y señaló que les falta un poco más de trabajo.

“Chicos, falta mucho trabajo, se nota las ganas, el resultado se verá en el trabajo, algunos trucos no estuvieron bien realizados, la coordinación, tienen mucho para trabajar, me gustó la presentación”, expresó el juez.

Por su parte, Gabriela Zegarra, el trabajo del equipo fue muy bueno, pero también hizo algunas recomendaciones, como el momento de sostener el micrófono entre otros, “para una primera vez, fue excelente”.

Elka Meyer, felicitó al equipo, y los invitó a seguir adelante, “hay que trabajar chicos, analicen e investiguen los ritmos, para que, al momento de interpretar, le sume a su coreografía”, puntualizó.

Marcela y su equipo agradecieron a todos por sus palabras y no pudieron contener la alegría por su primera presentación.

