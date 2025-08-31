TEMAS DE HOY:
Jugador de fútbol en Colombia, fue enviado a la cárcel tras agredir a su pareja

Rafael Santos Mercado, jugador de Real Cartagena y exselección Sub-17, fue enviado a la cárcel tras denuncias de agresión física y amenazas a su pareja. 

Martin Suarez Vargas

31/08/2025 18:18

Colombia.

Un futbolista colombiano de 19 años se encuentra bajo custodia judicial luego de que se confirmaran múltiples denuncias por violencia intrafamiliar en su contra, reportaron medios de ese país. Rafael Santos Mercado, quien ha jugado tanto en el Real Cartagena como en la selección nacional Sub-17, fue acusado de agredir y amenazar gravemente a su pareja sentimental en la ciudad de Cartagena.

Según relató la víctima, las agresiones incluían violencia física, amenazas con fuego y forcejeos sexuales. La situación llegó a su límite cuando sufrió una fractura múltiple en la mandíbula durante un ataque reciente, lo que motivó finalmente la denuncia formal ante las autoridades. La fiscal a cargo del caso detalló que este tipo de agresiones eran recurrentes y que la mujer había permanecido en silencio por temor a represalias.

Durante la audiencia judicial, Santos Mercado negó los cargos y se declaró inocente. Sin embargo, la juez decidió imponerle una medida de aseguramiento de casa por cárcel, resaltando la importancia de que el joven deportista se comporte como un ejemplo para quienes lo siguen y aspiran a su carrera. Por su parte, la víctima confirmó que ya no convive con él y espera que la justicia continúe protegiéndola frente a posibles riesgos.

