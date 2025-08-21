El tiktoker Alvinich se robó el escenario en 'La Gran Batalla' y fue elogiado por los jueces

Para cerrar el programa de este miércoles, fue el turno de Alvinich, el tiktoker junto a la ‘Academia Artística CCM’, impresionó a los jueces y al público presente en el escenario, ya que contagiaron su ritmo e hicieron bailar a todos.

El equipo interpretó “Báilame” de Nacho, y fue elogiado por los jueces de la competencia.

El juez Rodrigo Massa fue el primero en pronunciarse, y señaló que la presentación fue espectacular, solo le hizo una recomendación en cuanto al uso de algunos elementos en el escenario, como el manejo del micrófono.

Por su parte, Tito Larenti, hizo algunas observaciones en cuanto a los tiempos y la coordinación, les pidió no tener miedo a expresarse en el escenario, “hay fuerza y ganas, digan adelante”, aseveró.

Para la juez Gabriela Zegarra, el personaje fue bastante estudiado por el famoso, sobre todo en cuanto a la imitación en la letra de la canción, solo les pidió disfrutar más de la canción y coreografía.

Para finalizar, se pronunció Elka Meyer, ella se refirió a la técnica que utilizaron y la fusión de ritmos que mostró el equipo, “ustedes prometen mucho”, manifestó.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

