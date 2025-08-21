TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE Feminicidio y homicidio en La Paz Cárcel de Villa Busch

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Choque múltiple entre flotas y camiones deja varios heridos en Chuquisaca

El accidente se registró a la altura del municipio de Macharetí, sobre la ruta internacional hacía Argentina.

Silvia Sanchez

21/08/2025 10:40

Imagen captura RR.SS.
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

El terrible hecho se registró durante la madrugada de este jueves, a la altura del municipio de Macharetí, Chuquisaca, y sobre la ruta internacional Santa Cruz-Argentina, una multiple colisión generó alarma en la región.

Según el reporte preliminar, dos camiones de carga pesada y dos flotas están implicadas en el hecho de tránsito, y se presume que la colisión fue por alcance, ya que un camión fue el primero en impactar con una flota, a su vez, llegó a chocar contra otra y finalmente contra otro motorizado de carga pesada.

Pasajeros de las flotas, fueron quienes reportaron el accidente y solicitaron la presencia policial y de equipos médicos para tratar a las personas heridas.

Uno de los pasajeros, publicó en redes sociales, el momento posterior al accidente, donde muestra a los vehículos involucrados y relata como es que rescataban a uno de los conductores.

De acuerdo al reporte, los vehículos habían realizado un desvío, debido al bloqueo que existe en la ruta principal por parte de universitarios del a Unibol Guaraní.

Se aguarda el reporte oficial del accidente y la cantidad de personas heridas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD