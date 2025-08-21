¡Terrible! Choque múltiple entre flotas y camiones deja varios heridos en Chuquisaca

El terrible hecho se registró durante la madrugada de este jueves, a la altura del municipio de Macharetí, Chuquisaca, y sobre la ruta internacional Santa Cruz-Argentina, una multiple colisión generó alarma en la región.

Según el reporte preliminar, dos camiones de carga pesada y dos flotas están implicadas en el hecho de tránsito, y se presume que la colisión fue por alcance, ya que un camión fue el primero en impactar con una flota, a su vez, llegó a chocar contra otra y finalmente contra otro motorizado de carga pesada.

Pasajeros de las flotas, fueron quienes reportaron el accidente y solicitaron la presencia policial y de equipos médicos para tratar a las personas heridas.

Uno de los pasajeros, publicó en redes sociales, el momento posterior al accidente, donde muestra a los vehículos involucrados y relata como es que rescataban a uno de los conductores.

De acuerdo al reporte, los vehículos habían realizado un desvío, debido al bloqueo que existe en la ruta principal por parte de universitarios del a Unibol Guaraní.

Se aguarda el reporte oficial del accidente y la cantidad de personas heridas.

