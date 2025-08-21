TEMAS DE HOY:
¿Cuál es el precio del kilo de pollo en La Paz? Comerciantes dicen que hay incremento

En la última semana se habría registrado un incremento de hasta Bs. 1,50.

Silvia Sanchez

21/08/2025 15:47

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Comerciantes de los diferentes centros de abasto expresaron su preocupación ante un incremento en el precio de la carne de pollo, aseguraron que subió hasta en Bs. 1,50 en los últimos días.

“Sí, está subiendo el pollo, no sé por qué situación, pero estamos dando a 23 bolivianos ahora”, dice una de las vendedoras.

 

Señalan que algunos distribuidores les indican que se debe a la temporada de frío y la falta de combustible.

“Se ha elevado en estos días, nos han dado en un boliviano más, y nos dicen por el frío, el combustible, nos llega de Santa Cruz y Cochabamba”, aseguró otra de las comerciantes.

 

Esperan que el precio de la carne de pollo se pueda estabilizar para garantizar sus ventas, ya que, aseguran que las amas de casa disminuyen sus compras con el alza de precios.

 

