Asociación Nacional de periodistas repudia acoso y agresión a presentadora en Oruro

El agresor también habría sido identificado acosando a la periodista de otro medio televisivo.
21/08/2025 17:10
Escuchar esta nota
Tras que se diera a conocer un hecho de acoso y agresión en contra de una periodista durante la transmisión de su programa televisivo en Oruro, desde la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas (CMPLP) se pronunciaron y condenaron la agresión sufrida por una de sus colegas, por lo que solicitaron una sanción ejemplar.
“El agresor se abalanzó violentamente sobre ella, propinándole golpes y amenazas de muerte. Este hecho constituye violencia de género y un atentado contra la libertad de prensa”, dice parte del comunicado.
Además, señalaron que el hombre también habría sido identificado por otra periodista, cuando el sujeto la acosaba y la perseguía intimidándola en la vía pública.
Exigieron una investigación prolija y transparente, además de las sanciones bajo la Ley 348 y la protección integral para la periodista y su familia.
La periodista agredida, aseguró desconocer al hombre, y denunció que el mismo la acosaba intentando brindarle algunos obsequios, sin embargo, ante el rechazo, el hombre burló la seguridad en el medio de comunicación, y la agredió con golpes.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00