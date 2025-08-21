“Habrían cavado fosas”; Esposos acusados de secuestro esperan su audiencia y la Policía busca un cómplice

Continúa el proceso de investigación en torno al hecho de secuestro a un joven en la zona de Villa El Carmen de la ciudad de La Paz, la Policía logró identificar al motorizado y halló una pareja de esposos como presuntos responsables.

“A través de los organismos se han realizado acciones investigativas y se identificó y las dos personas que serían parte de la organización criminal”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme.

Neme, informó que ambos aprehendidos, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y fueron acusados por tentativa de asesinato, se espera que su audiencia de medidas cautelares se desarrolle en las próximas horas.

“El caso ya a sido de conocimiento de la autoridad del Ministerio Público, y esperamos su audiencia de medidas cautelares”, agregó el jefe policial.

También se reveló que dentro del motorizado que utilizaron para secuestrar al joven, se hallaron manchas de sangre y otros elementos, además, se busca al tercer implicado en el hecho, a quien se ve en las imágenes de las cámaras de vigilancia.

