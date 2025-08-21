¡Chocaron de frente! Dos choferes murieron calcinados en la ruta Potosí - Betanzos

El terrible hecho se registró a la altura de la comunidad Mojotorillo, a cinco kilómetros del municipio de Betanzos, donde dos vehículos chocaron de frente, el saldo fatal fue de dos personas sin vida y una herida.

Los motorizados terminaron incendiándose y los conductores quedaron atrapados en medio de los fierros de ambos vehículos, se trata de un trailer y una vagoneta.

“Se trataría de una colisión frontal por invasión de carril, y dos personas fallecidas calcinadas. En el lugar el conductor N.N. aún y los vehículos no están identificados, ya que producto de esta colisión los mismos obviamente se han llegado a incendiar y asimismo los conductores han quedado atriccionados en el interior de los motorizados”, informó el coronel Wilson Flores, director de Tránsito de Potosí.

El fuego en la zona ya fue controlado, y se trabaja en la liberación de los cadáveres que permanecen atrapados en los motorizados.

“En este momento está concluyendo recientemente el trabajo de rescate por parte del personal de bomberos, ya que están realizando la liberación de estos dos cuerpos que están c en el interior de los motorizados”, agrega el reporte.

Una persona resultó herida, era acompañante de la vagoneta, fue trasladado al hospital Roberto Loaiza del municipio de Betanzos.

