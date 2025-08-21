TEMAS DE HOY:
actos obscenos investigan deceso Secuestro en La Paz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

[Video] Reportan incendio de un camión en la ruta Chuquisaca-Potosí

[Video] Transportistas reportaron el incidente y publicaron videos en redes sociales.

Silvia Sanchez

21/08/2025 12:21

Foto Red Uno
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

El incidente se registró durante la mañana de este jueves en la carretera une Chuquisaca con Potosí, transportistas reportaron la existencia de un camión que se consumía en medio de un incendio.

Según el reporte, el camión se encontraba a un lado de la vía, cerca al municipio de Betanzos, a la altura de Mojotorillo.

Los transportistas trataron de acercarse hasta el lugar para verificar si existían personas heridas, sin embargo, debido al riesgo de una explosión, permanecieron alejados y solicitaron ayuda por parte de autoridades.

Recomiendan a los conductores, circular con precaución en las carreteras del país, y verificar el buen estado del motorizado, para evitar este tipo de incidentes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD