[Video] Reportan incendio de un camión en la ruta Chuquisaca-Potosí

El incidente se registró durante la mañana de este jueves en la carretera une Chuquisaca con Potosí, transportistas reportaron la existencia de un camión que se consumía en medio de un incendio.

Según el reporte, el camión se encontraba a un lado de la vía, cerca al municipio de Betanzos, a la altura de Mojotorillo.

Los transportistas trataron de acercarse hasta el lugar para verificar si existían personas heridas, sin embargo, debido al riesgo de una explosión, permanecieron alejados y solicitaron ayuda por parte de autoridades.

Recomiendan a los conductores, circular con precaución en las carreteras del país, y verificar el buen estado del motorizado, para evitar este tipo de incidentes.

