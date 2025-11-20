¡Atención! Searpi emite alerta por lluvias en Santa Cruz y despliega maquinaria en varios municipios

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) informó que se mantiene activa la alerta por lluvias para los próximos días en el departamento de Santa Cruz. Las precipitaciones, que podrían alcanzar entre 35 y 45 milímetros, comenzarían la tarde de este viernes, según el pronóstico oficial.

José Antonio Rivero, director del Searpi, explicó que la alerta abarca toda la región, especialmente las zonas influenciadas por el río Piraí, tanto en su cuenca alta como en la cuenca baja.

En el municipio de Samaipata, donde se prevé la llegada de estas lluvias, se trabaja en la habilitación de quebradas y alcantarillas para evitar obstrucciones. La carretera a los Valles cruceños ya se encuentra expedita.

“Se tiene maquinaria pesada en el lugar rehabilitando las quebradas y alcantarillas para que la precipitación que se genere mañana y el sábado pueda fluir con normalidad hacia el río Achira y no provoque complicaciones como las registradas días atrás”, señaló Rivero.

El director también informó que se movilizó personal a diversas zonas donde recientemente se reportaron rebalses, como Yapacaní, Pailas y Colpa Bélgica. En áreas como Sagrado Corazón, Cuatro Ojos, Hardeman, Murillo y Litoral, los equipos coordinan acciones con los gobiernos municipales para mitigar riesgos.

Asimismo, se desplazó maquinaria a Lagunillas, Cotoca, Pailas y Cuatro Cañadas, y en los próximos días se iniciarán trabajos preventivos en el municipio de Okinawa. En Yapacaní se evaluó la situación tras la crecida de 8,5 metros registrada el pasado lunes en la zona del puente.

Rivero reiteró la importancia de mantener las tareas preventivas, debido a que las lluvias podrían generar incrementos súbitos en los caudales y nuevas afectaciones en áreas vulnerables.

