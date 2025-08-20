Con la ropa quemada y pegada al cuerpo: Así auxiliaron al bombero envuelto en llamas tras explosión en silo

Lo que parecía un incendio bajo control se convirtió en un infierno en segundos. La tarde del martes, un grupo de bomberos luchaba contra las llamas en un silo de una empresa maderera, en inmediaciones del sexto anillo del Cambódromo, cuando una repentina explosión los envolvió en fuego y desesperación.

Las imágenes registradas en videos muestran el momento en que la onda expansiva lanza a varios de ellos al suelo. Entre humo y chispas ardientes, los uniformados corren, se arrastran y trepan muros de ladrillos para escapar de las llamas que los rodeaban.

En un instante crítico, uno de los bomberos quedó envuelto en fuego, con su ropa pegada al cuerpo, mientras sus compañeros corrían desesperados por ayudarlo.

Cuatro bomberos resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, y fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales, donde reciben atención especializada.

“El cambio de viento originó que cuatro bomberos resultaran heridos; dos de ellos con quemaduras de gravedad”, confirmó el coronel Jorge Silva Salvatierra, subcomandante de la Policía.

El incendio se inició cerca de las 14:00 horas en un silo presuntamente cargado de aserrín, un material altamente inflamable. Si bien las brigadas lograron controlar inicialmente el siniestro, la explosión los sorprendió mientras realizaban labores de enfriamiento.

Los videos difundidos muestran a los bomberos corriendo entre las llamas, protegiéndose con sus manos y lanzándose al suelo para apagar el fuego que los alcanzaba. La valentía de los uniformados quedó evidenciada cuando algunos regresaron entre las llamas para rescatar a sus compañeros atrapados.

Dos de los heridos se encuentran en terapia intensiva con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60% de sus cuerpos. Los otros dos se recuperan con lesiones menos graves. Los médicos informan que los bomberos con quemaduras graves han sido sometidos a cirugías de urgencia y su estado se mantiene delicado bajo constante monitoreo.

Las autoridades investigan las causas exactas de la explosión, aunque señalan que pudo haberse tratado de una tragedia aún mayor. Entre tanto, familiares y colegas esperan informes oficiales sobre la evolución de los heridos mientras el Parque Industrial de Santa Cruz aún guarda los restos de lo que pudo ser un desastre mucho más grave.

